Retour aux sources pour Francis Coquelin

Home, sweet home. Francis Coquelin est officiellement un joueur du Stade lavallois. Libre de tout contrat depuis son départ du FC Nantes, où il n’est resté qu’une saison, le milieu a décidé de revenir chez les Tango, son club formateur. Fort de près de 500 matchs en professionnel entre notamment Valence, Villarreal ou encore Fribourg, Coquelin a paraphé un contrat d’une année assortie d’une autre en option avec le club mayennais.

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Un ultime défi

Si l’entraîneur David Vignes avait affirmé depuis plusieurs jours avoir un groupe complet pour la reprise, l’arrivée de l’expérimenté joueur de 35 ans est la cerise sur le gâteau. L’histoire est belle car le joueur français n’avait jamais pu porter les couleurs du club en professionnel puisqu’il avait traversé la Manche pour rejoindre Arsenal à 17 ans. Le vainqueur de la Ligue Europa 2020-2021 a profité de sa présentation pour annoncer que ce serait le dernier défi de sa carrière.

La boucle est bouclée.

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