Le Portugal perd aussi son sélectionneur

Quel tremblement de terre (non). Suite à l’élimination du Portugal contre l’Espagne en huitièmes de finale (0-1), Roberto Martínez a annoncé en conférence de presse qu’il quittait son poste de sélectionneur.

Le Catalan a expliqué ce choix en évoquant la « fin de cycle » avant de poursuivre : « Sans gagner la Coupe du monde, il n’y a aucun intérêt à continuer […] Ce fut une période incroyable. Une fierté que je ne peux pas décrire. La force, l’énergie que nous avons reçues de tout le peuple portugais ont été incroyables. »

Une Ligue des nations dans la poche, et rien d’autre

Arrivé aux manettes de la sélection depuis janvier 2023, le technicien espagnol a eu le mérite de glaner la Ligue des nations, au nez et à la barbe de leur bourreau du soir (2-2, 5 tab 3). Son bilan statistique est plutôt bon avec 32 victoires, 6 nuls et 7 défaites.

Martínez n’est cependant jamais parvenu à imprimer sa patte et à tirer profit du potentiel de son groupe, composé notamment de plusieurs champions d’Europe et du quintuple Ballon d’or, Cristiano Ronaldo, qui termine sa carrière internationale sur une triste note. En grande compétition, c’est décevant avec une élimination en quarts de finale à l’Euro 2024 face aux Bleus et donc cette défaite en 8es de finale du Mondial 2026 face à la Roja.

Sa place sur le banc d’Al-Nassr l’attend bien au chaud.

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