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Les notes de Portugal-Espagne

Par Enzo Leanni
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Les notes de Portugal-Espagne

Dans un choc dénué d’intensité, les individualités ont souvent semblé au ralenti. Mikel Merino est donc venu électriser tout ça pour qualifier l’Espagne au bout du suspense.

Les tops

mikel-merino

Mikel Merino

« – Et toi papy, t’as fait quoi dans ta vie ?

– J’ai envoyé Cristiano Ronaldo à la retraite. »

Note de la rédaction 10/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

unai-simon

Unai Simon

On ne sait pas si Unai Simón a fait un bon match, par contre Unai Saïmone (à prononcer avec l’accent américain de Pippo Genin) a tenu la baraque.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

nuno-mendes

Nuno Mendes

Aucune montée, des interventions agressives et propres sur Yamal, un vrai bon match de défenseur, pour une fois. Touché et remplacé par Nélson Semedo (56e) sur qui l’ailier espagnol s’est (gentiment) vengé.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

diogo-costa

Diogo Costa

Il fait moins peur que son quasi-homonyme espagnol, mais il effraie quand même les attaquants du monde entier.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

aymeric-laporte

Aymeric Laporte

Il a décidément perdu les clés depuis le début du Mondial. Heureusement que Mbappé, Dembélé et Olise ont un bélier.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Les flops

cristiano-ronaldo

Cristiano Ronaldo

On a profité de ce monstre pendant qu’il en était encore temps.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

pedri

Pedri

On l’a plus vu dans la pub adidas à la mi-temps que sur le terrain.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Rodri

Il a voulu imiter Joachim Löw, mais il a oublié que l’Allemand n’a plus rien gagné après s’être ridiculisé en mondiovision. Qualifié les doigts dans le nez.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

pedro-neto

Pedro Neto

C’est un homme comme un autre, qui ne jette pas ses chaussettes même quand elles ont un trou béant.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

bernardo-silva

Bernardo Silva

D’habitude, les préretraités partent en Arabie saoudite, pas au Real Madrid.

Note de la rédaction 0/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

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Par Enzo Leanni

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