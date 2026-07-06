- Mondial 2026
- 8es
- Portugal-Espagne (0-1)
Les notes de Portugal-Espagne
Dans un choc dénué d’intensité, les individualités ont souvent semblé au ralenti. Mikel Merino est donc venu électriser tout ça pour qualifier l’Espagne au bout du suspense.
Les tops
Mikel Merino
« – Et toi papy, t’as fait quoi dans ta vie ?
– J’ai envoyé Cristiano Ronaldo à la retraite. »
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Unai Simon
On ne sait pas si Unai Simón a fait un bon match, par contre Unai Saïmone (à prononcer avec l’accent américain de Pippo Genin) a tenu la baraque.
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Nuno Mendes
Aucune montée, des interventions agressives et propres sur Yamal, un vrai bon match de défenseur, pour une fois. Touché et remplacé par Nélson Semedo (56e) sur qui l’ailier espagnol s’est (gentiment) vengé.
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Diogo Costa
Il fait moins peur que son quasi-homonyme espagnol, mais il effraie quand même les attaquants du monde entier.
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Aymeric Laporte
Il a décidément perdu les clés depuis le début du Mondial. Heureusement que Mbappé, Dembélé et Olise ont un bélier.
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Les flops
Cristiano Ronaldo
On a profité de ce monstre pendant qu’il en était encore temps.
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Pedri
On l’a plus vu dans la pub adidas à la mi-temps que sur le terrain.
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Rodri
Il a voulu imiter Joachim Löw, mais il a oublié que l’Allemand n’a plus rien gagné après s’être ridiculisé en mondiovision. Qualifié les doigts dans le nez.
— Win (@TouchninesX) July 6, 2026
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Pedro Neto
C’est un homme comme un autre, qui ne jette pas ses chaussettes même quand elles ont un trou béant.
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Bernardo Silva
D’habitude, les préretraités partent en Arabie saoudite, pas au Real Madrid.
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Par Enzo Leanni