L’Espagne refroidit le Portugal et retrouve les quarts de finale

Glacial comme la passe de Ferran Torres et la finition de Mikel Merino au moment d’entrer dans le temps additionnel. Ce sont bien deux entrants qui ont sauvé l’Espagne (0-1) et plombé le Portugal pour ce qui devrait être la dernière de Cristiano Ronaldo en Coupe du monde. La Roja retrouve les quarts de finale 16 ans plus tard.

Portugal 0-1 Espagne

But : Merino (90e+1) pour la Roja

Rangez les clichés : un match dans le Texas, dans l’arène habituelle des Cowboys de Dallas, n’est pas l’assurance d’y trouver les chapeaux préférés de Lucky Luke (ou John Textor) ou des types flinguant plus vite que leur ombre. Dans l’affiche très attendue entre le Portugal et l’Espagne, c’est à la toute fin que la Roja a tiré la seule balle de la soirée. Mikel Merino en avait une logée dans son chargeur, il ne s’est pas privé de plomber Diogo Costa pour envoyer les Espagnols en quarts de finale (0-1), une première depuis 2010, et sans doute Cristiano Ronaldo au cimetière des très grands joueurs qui n’auront jamais gagné la Coupe du monde.

Petit Portugal

Une statistique peut faire mal, c’est le cas de celle-ci pour le Portugal : avant d’avoir les yeux embués, CR7 a joué plus de 100 minutes en touchant seulement 19 ballons, soit moins de la moitié de son gardien Costa (45), pas très loin de João Neves (49). Ce n’est pas vraiment ce que l’on attend d’une équipe emmenée par un tandem double champion d’Europe au milieu de terrain et composée de plusieurs très bons joueurs. Comme Nuno Mendes, le plus dangereux en première période pour les Portugais, sa frappe déviée par Pedro Porro fracassant la barre d’Unai Simon (41e). Un petit frisson et un gros boulot défensif pour réussir à éteindre Lamine Yamal pendant près d’une heure, jusqu’à son remplacement forcé par Nelson Semedo à la suite d’un bobo dont le Portugal se serait bien passé.

Après tout, ce plan aurait pu fonctionner, après avoir touché quatre ballons dans la surface adverse dans le premier acte, sans que Cristiano Ronaldo ne parvienne à transformer ses deux opportunités (12e, 37e). Avec son pressing haut et sa qualité technique, malgré un milieu de terrain pas toujours libéré, l’Espagne a dominé son sujet, à sa manière, avec son style et sa patience. Mikel Oyarzabal aurait pu faire mouche plus tôt (8e) et il fallait un grand Costa pour calmer Baena et Yamal sur une double occasion (16e). En tribunes, Javier Bardem (excellent dans le dernier Rodrigo Sorogoyen, au passage) n’a pas perdu son sourire en voyant la pépite catalane se faire rattraper par Renato Veiga en mode shérif ou Dani Olmo enchaîner les numéros de soliste sans allumer de vraie mèche.

L’Espagne égale son record d’invincibilité

D’abord vivant, animé, tout ce que vous voulez, ce choc a un peu plus ressemblé à du toc après les citrons. C’est le lot de ces matchs couperets, ceux où tout peut prendre fin trop soudainement. Pendant qu’un supporter espagnol jouait de la guitare avec son jambon cru dans le stade d’Arlington et qu’on soufflait après 24 heures de news déprimantes à souhait autour de ce Mondial, les deux équipes ont ronronné. Le Portugal a refusé d’aligner trois passes, Bruno Fernandes chatouillant seulement le petit filet (76e) et Rafael Leão misant sur sa vitesse pour secouer la Roja. Il restait Pedri ou Baena pour s’essayer, Costa pour claquer le coup franc de Yamal (72e) et Rúben Dias pour contrer Olmo du bout du pied.

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Puisque la solution n’était pas sur le terrain, Luis de la Fuente a décidé de faire les bons choix en lançant les deux hommes qui allaient tout débloquer : Ferran Torres et Mikel Merino. Il n’avait quand même pas prévu que le Portugal ferait n’importe quoi sur un coup franc trop lointain pour être dangereux, au point de laisser ce cher Ferran offrir un cadeau à son copain Merino, pas du tout hors jeu et clinique face à Costa (0-1, 90e+1). Le supersub Gonçalo Ramos n’aura même pas eu le droit de sortir du banc pour repousser la fermeture du saloon, Bernardo Silva croquant l’ultime balle pour égaliser, sous les yeux humides de Cristiano Ronaldo. L’Espagne n’en a que faire : elle n’a toujours pas pris de but dans ce Mondial après cinq matchs et la voilà invaincue depuis 35 rencontres, un record égalé (2007-2009). C’est donc ça, un favori.

Portugal (4-2-3-1) : Costa – Cancelo (Dalot, 71e), Dias, Veiga, Mendes (Semedo, 56e) – Neves, Vitinha (Silva, 83e) – Neto (Conceição, 83e), Fernandes, Félix (Leão, 71e) – Ronaldo. Sélectionneur : Roberto Martínez.

Espagne (4-2-3-1) : Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Pedri (Ruiz, 85e), Rodri – Yamal, Olmo (Merino, 85e), Baena (F. Torres, 75e) – Oyarzabal (Iglesias, 90e+7). Sélectionneur : Luis de la Fuente.

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