La FFF porte plainte contre la sénatrice paraguayenne

La FFF tape du poing sur la table. Après les insultes racistes dont a été victime Kylian Mbappé à l’issue du match contre le Paraguay, l’instance a publié un communiqué, ce lundi soir, pour annoncer attaquer la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla en justice. « Comment peut-on tenir un tel discours ? Ces propos sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme ailleurs. La FFF procède à un signalement au parquet à des fins de poursuite judiciaire », a-t-elle écrit.

Une attaque à la France entière

Soutenant le capitaine de l’équipe de France, ses coéquipiers et toutes les victimes de racisme, la Fédé a fustigé des propos « totalement abjects et inacceptables ». De son côté, Mbappé avait également répondu à l’élue paraguayenne, évoquant « une femme méprisable et indigne de sa fonction ».

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« Plus que jamais la FFF entend lutter contre le racisme et toute forme de discriminations, indique-t-elle dans le communiqué. Ces propos déshonorent ceux qui les tiennent et ceux qui les diffusent. Les joueurs de l’Équipe de France représentent la France, c’est notre pays qui est insulté. »

Bien dit !