Le LOSC accueille une nouvelle recrue

En attendant l’arrivée de Davide Ancelotti, récemment éliminé de la Coupe du monde avec le Brésil, le LOSC lance son mercato. Les Dogues ont officialisé ce lundi la venue du latéral droit suisse Loun Srdanovic.

Alors qu’il lui restait un an de contrat avec le Servette FC, le jeune joueur de 19 ans a signé pour 4 ans à Lille, où il devra notamment pallier la perte de Thomas Meunier, parti libre après la fin de son contrat. Il viendra également concurrencer Tiago Santos, au sortir d’une saison en demi-teinte pour le joueur portugais.

Embed t.co

Un potentiel à exploiter

Dans le communiqué du LOSC, Olivier Létang, président du club lillois, a loué l’arrivée d’un « jeune joueur doté d’un potentiel compatible avec le très haut niveau et d’un profil qui correspond parfaitement à l’identité du club et à notre philosophie de jeu ».

Issu du centre de formation du Servette, Srandovic a gagné petit à petit du temps de jeu dans la rotation des Grenats cette saison et est apparu à 11 reprises en Super League. Assez pour s’imposer dans la hiérarchie lilloise ? Le Suisse devra se mettre au diapason dans une équipe qui, pour rappel, jouera la Ligue des champions cette saison.

Au clair de Loun.

Un Lillois pourrait traverser la Manche