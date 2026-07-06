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Une belle pioche pour OL Lyonnes

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Une belle pioche pour OL Lyonnes

Ça bouge à Lyon ! OL Lyonnes a officialisé ce lundi matin le recrutement de Johanna Rytting Kaneryd. L’internationale suédoise rejoint le club lyonnais jusqu’en 2029 pour un montant pas indiqué par le club français, qui enregistre une troisième arrivée en ce début de mercato estival, après la gardienne allemande Maria Luisa Grohs et la milieu écossaise Caroline Weir.

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Une occasion en nord

Milieu de terrain et pionnière de la sélection suédoise, la joueuse de 27 ans sort d’une belle saison à Chelsea et d’une 23e position au dernier classement du ballon d’or. En 2024, elle avait également été élue meilleure joueuse de Suède. Elle viendra donc renforcer un milieu lyonnais à la conquête d’un nouveau titre européen après la finale de la Ligue des champions atteinte et perdue cette année contre le Barça.

La capitaine de l’Écosse débarque à Lyon

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