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Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile USA-Belgique !

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Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile USA-Belgique !

Pendant la Coupe du monde 2026, Footox passe en mode quotidien !

Tous les jours du lundi au vendredi, Footox vous spoile une rencontre du jour en dix minutes chrono avec des théories folles, des avis tranchés et surtout des intuitions sans pareilles. Au menu aujourd’hui : le dix-huitième épisode avec Léo Ruiz, rédacteur en chef du magazine So Foot, qui a quelques frayeurs en ce qui concerne les Diables rouges. La faute à Donald Trump ?

L’émission est disponible en direct sur la fréquence DAB+ de la Tsugi Radio à 12h et 17h30, et bien évidemment en replay sur toutes vos plateformes favorites dans la foulée.

Bonus : retrouvez également tous les jours de ce Mondial 2026 une grande histoire du football avec Légendes, notre podcast dédié… aux grandes histoires du football racontées par So FootIl y a juste à cliquer ici ! 

L’UEFA dézingue la FIFA sur l’affaire Balogun

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