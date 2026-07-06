Ancelotti explique pourquoi Vinícius n’a pas tiré le penalty

Le temps des explications. Éliminé par la Norvège (1-2) dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1990 (contre l’Argentine de Maradona à Turin à l’époque), le Brésil doit des excuses et des justifications à ses supporters. À commencer par le penalty raté par Bruno Guimarães dans le premier quart d’heure. Mais pourquoi Vinícius ne s’est-il pas avancé en direction du petit point blanc ? Ancelotti a expliqué cette décision.

« Bruno tire mieux que moi »

« Nous avons fait des statistiques de l’année passée […] Le meilleur tireur de penalty était Neymar, suivi d’Igor Thiago, puis de Raphinha, puis Bruno Guimarães et enfin Gabriel Martinelli », a détaillé le technicien italien. Et comme ni Neymar, ni Igor Thiago et ni Raphinha n’étaient sur le pré à ce moment-là du match, c’est le milieu de Newcastle qui s’en est chargé. Visiblement, Vinícius n’était même pas dans le top 5 des tireurs auriverdes.

Embed t.co

Après la rencontre, Vinícius a lui aussi livré sa version des faits en zone mixte et confirmé qu’il s’agissait ni plus ni moins d’une décision d’Ancelotti : « Le coach décide à l’avance qui va tirer. Il a choisi Bruno. Je n’ai jamais été vaniteux, je n’ai jamais voulu être le meilleur buteur de la compétition et c’est pour cela que c’est Bruno qui a tiré. Il tire mieux les penaltys que moi, et c’est pour ça que le coach l’a choisi. Je n’ai jamais fui mes responsabilités. Beaucoup de gens vont dire que je n’ai pas voulu, mais je ne me suis jamais caché. Je tire les penaltys au Real quand l’entraîneur me désigne. »

Quand Mbappé n’est pas sur le terrain, en gros.

La presse brésilienne pas surprise par l’élimination de la Seleção