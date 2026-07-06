Un cadre de Metz fait ses valises

Sain et Sofia. Titulaire régulier la saison dernière avec le FC Metz, Jean-Philippe Gbamin va rejoindre le CSKA Sofia pour deux ans. Selon L’Équipe, l’international ivoirien non sélectionné pour le Mondial) était en fin de contrat avec les Grenats et aurait refusé de prolonger pour s’engager libre du côté du club bulgare.

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Retour en Europe !

L’homme aux 9 matchs en Ligue Europa, qui s’était révélé du côté de Lens et de Mayence avant de se rater à Everton, va jouer la Coupe d’Europe la saison prochaine, étant donné que le CSKA est qualifié en Ligue Conférence. Début des hostilités dans trois jours pour le premier tour des qualifications, contre Derry City.

Regarder France-Maroc ou Derri City-CSKA Sofia ? Le choix est vite fait.

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