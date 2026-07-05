Tout le monde est choqué, surtout les principaux intéressés. Grande perdante de la non-suspension de Folarin Balogun, la Belgique a dégainé un communiqué pour exprimer sa position quant à cette situation ubuesque.

Communiqué et poisson d’avril

L’Union royale belge des sociétés de football association (URBSFA) a ainsi souhaité faire part de sa « stupéfaction » face à « la décision de la FIFA de déclarer le joueur américain suspendu Balogun finalement éligible ».

La fédé belge s’appuie elle aussi sur le règlement pour justifier son étonnement et contrer l’article 27, notamment l’article 66.4 du Code disciplinaire de la FIFA, ainsi que sur l’article 10.5 du Règlement de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui stipulent chacun qu’un joueur doit être suspendu en cas de carton rouge, ainsi que sur une circulaire (n°16) qui a été communiquée aux nations participantes avant la compétition.

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En conférence de presse, Rudi Garcia n’a évidemment pas fait dans la langue de bois : « Je ne savais pas qu’à la Coupe du monde, le 5 juillet était en fait le 1er avril. C’est un poisson d’avril ! » Une façon de rire jaune face à la situation, avant de se placer en Che du ballon rond. « On ne défend pas l’équipe nationale ou la fédération, on défend le football. » Révolution !

Cette affaire devrait continuer à faire du bruit demain !

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