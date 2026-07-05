Un Brésil en mode attaque pour affronter la Norvège

Le Brésil pour retrouver son Joga Bonito ? Avant d’affronter la Norvège, Carlo Ancelotti fait des choix offensifs. Alors qu’il doit composer avec l’absence de Lucas Paqueta, blessé, le sélectionneur italien du Brésil, a choisi d’aligner quatre attaquants au coup d’envoi. Un 4-2-4, certainement modulable en 4-4-2 selon les moments du match. Buteur héroïque au tour précédent face au Japon, Gabriel Martinelli gratte une place de titulaire et le Brésil passe en mode attaque. Derrière pas de changement, avec Marquinhos titulaire et capitaine.

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Côté Vikings, on ne change pas une équipe qui gagne. Le trio d’attaque Nusa-Haaland-Sørloth est logiquement reconduit alors qu’un seul changement est à signaler dans le onze de départ et c’est une bonne nouvelle : la titularisation de Julian Ryerson. Absent depuis le match contre le Sénégal, où il s’était blessé dès le premier quart d’heure, voilà le latéral du BvB de retour au meilleur des moments.

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Maintenant, place aux artistes.