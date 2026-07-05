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Le tacle de Tony Chapron à l'arbitre de Paraguay-France

LB
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Le tacle de Tony Chapron à l'arbitre de Paraguay-France

C’est donc ça dire les termes ? Interrogé par Canal + à propos de la prestation livrée au sifflet par Ilgiz Tantashev lors de Paraguay-France (0-1), Tony Chapron n’a fait preuve d’aucun corporatisme.

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Un temps de jeu effectif de 51 minutes

Particulièrement critique envers la prestation de l’arbitre ouzbek, l’ancien arbitre français n’a pas hésité à le qualifier d’arbitre « de district ». Tony Chapron a également dézingué sa préparation du match : « Votre objectif c’est de protéger l’équipe qui a envie de jouer. C’est tout le contraire qui s’est passé ». Celui qui a arbitré pendant 13 ans en Ligue 1 s’est également étonné de l’absence de sanction à l’encontre des joueurs paraguayens : « Ils ont fait ce qu’ils ont voulu tout le match jusqu’à le pourrir à l’extrême. Ils finissent le match avec 0 carton jaune, alors qu’ils ont pourri tout le match ». Chapron révèle également que le temps de jeu effectif sur les 103 minutes disputées durant la rencontre s’élève à 51 minutes. Il n’a toutefois pas oublié de saluer le travail de la VAR sur le penalty accordé aux Bleus.

Bonne nouvelle, comme le Paraguay, Ilgiz Tantashev retourne également à la maison.

Que pèse un Paraguay-France face à 250 ans d’histoire ?

LB

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