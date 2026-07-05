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Top 10 : ils ont kiffé le match du Paraguay

Par Julien Faure
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Top 10 : ils ont kiffé le match du Paraguay

Oui le Paraguay a mis des taquets, oui le Paraguay a joué sale. Mais ce qui déplait au plus grand nombre, plait forcément au plus petit. Panorama non exhaustif de ceux qui ont pris leur pied devant le match le plus affreux du Mondial.

→ Thomas Leonard

L’arbitrage catastrophique lui a une nouvelle fois permis de prendre une pige à l’antenne sur M6 et en plus il a trouvé Ilgiz Tantashev plutôt correct.

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Cyril Rool

Ça se passe de précision.

→ Leandro Paredes

Salopard devant l’éternel, le milieu de l’Argentine et Boca a dû repenser avec fierté à ses origines guaraní.

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→ Les rugbymen

« Le gonz’ il l’a à peine touché qu’il se roule par terre ! Y a rien con ! »

→ Diego Simeone

En tribunes pour voir son fils rester sur le banc et l’Argentine galérer contre le Cap-Vert, on espère pour lui qu’il a pu prendre un avion en vitesse pour remonter toute la côte Est et bâtir son effectif pour l’année prochaine. En plus, ils ont déjà les bonnes couleurs sur le dos.

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→ Le carton jaune de l’arbitre

Lui aussi souffrait de la canicule, alors il était bien content de ne pas trop prendre le soleil, sauf sur les petits coups de vent tricolores.

→ Les nostalgiques du foot de nations à l’ancienne

Quand on tient à son identité, on kiffe voir le Paraguay… jouer comme le Paraguay.

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→ Dana White

Un aussi beau et large panel de combattants sous la main pendant 90 minutes. Le boss de l’UFC a du se régaler devant sa télé.

→ Mikel Arteta

Le haram ball, toussa toussa.

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→ Les Corses, sauf Ghislain Printant

La génération 90 a pris son pied, c’est certain, les journalistes ont kiffé, c’est prouvé. L’ancien pompier de Bastia lui, est dégouté.

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Mentions honorables : Pepe, Cyril Jeunechamp, Nigel de Jong, Marco Materazzi, les acteurs de la bataille de Nuremberg, les salopards, Antonio Rüdiger

Et vous, vous vous seriez battus contre ces Paraguayens ?

Par Julien Faure

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C'est une putain de bonne question !

Et vous, vous vous seriez battus contre ces Paraguayens ?

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