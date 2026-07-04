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En direct : Canada-Maroc (0-0)

Par Tom Binet
Réactions
En direct : Canada-Maroc (0-0)
0 - 0

À jouer

Salut la famille ! Les 16es c'est terminé, mais on soufflera plus tard. Ce samedi soir c'est le lancement des huitièmes de finale, à commencer par cet alléchant Canada-Maroc. Décollage prévu depuis Houston, let's go !

Par Tom Binet

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