- Mondial 2026
- 8es
- Canada-Maroc
En direct : Canada-Maroc (0-0)
Par Tom Binet
Salut la famille ! Les 16es c'est terminé, mais on soufflera plus tard. Ce samedi soir c'est le lancement des huitièmes de finale, à commencer par cet alléchant Canada-Maroc. Décollage prévu depuis Houston, let's go !
Canada
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
Maroc
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
MC Maxime Crépeau AJ Alistair Johnston MB Moïse Bombito DC Derek Cornelius RL Richie Laryea TB Tajon Buchanan NS Nathan-Dylan Saliba SE Stephen Eustáquio AD Alphonso Davies TO Tani Oluwaseyi JD Jonathan David
Par Tom Binet