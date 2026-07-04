La Colombie n’a vraiment rien gagné ?

L’enfumage du Colombien. La nuit dernière, la Colombie s’est qualifiée contre le Ghana sur la plus petite des marges (1-0). Le joueur passé par Wolverhampton Jhon Arias a offert la victoire aux Cafeteros. Son compère de l’attaque Luis Díaz pensait doubler la mise, mais son but a finalement été signalé hors jeu. De quoi mettre le joyau du Bayern Munich de mauvaise humeur ?

Tié la famille

Malgré la qualification des siens, Díaz a indiqué face à la presse que la Colombie « n’avait encore absolument rien gagné ». Dans des propos rapportés par ESPN,l’attaquant a néanmoins déclaré que « l’équipe joue très bien et est à l’aise. Nous formons une famille, nous travaillons en équipe, et cela nous servira pour la suite », a-t-il ajouté avant de filer se doucher. En huitièmes de finale, la famille colombienne retrouvera la Suisse le mardi 7 juillet à 22 h.

Díaz pourra discuter pain au chocolat avec l’attaquant de la Nati Dan Ndoye.

Revivez Colombie-Ghana (1-0)