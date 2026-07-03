« Pains au chocolat, croissants ... », la réaction du Suisse Dan Ndoye

Dan Ndoye ne dit pas chocolatine. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Dan Ndoye est devenu le bourreau de l’Algérie. Deuxième buteur de la Nati, l’attaquant de Nottingham Forest a été l’un des artisans de la qualification des Suisses en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Au coup de sifflet final, Ndoye a considéré que son équipe « a écrit une page d’histoire », selon des propos rapportés par la RTS. Le Suisse a ensuite continué la discussion sur des … viennoiseries.

« Bons croissants, bons pains au chocolat »

Les journalistes suisses lui ont demandé de livrer un message pour les supporters présents dans les fans zones du pays pendant la nuit. Dan Ndoye a alors déclaré : « Bons croissants, bons pains au chocolat, on espère vous faire rêver encore plus.» Une pensée pour les Helvètes qui ont regardé le match, diffusé à 5 heure du matin en Suisse, pendant leur petit-déjeuner.

Et dire qu’en Suisse, les pains au chocolat coûtent quatre euros…

L'Algérie a vraiment mis en difficulté la Suisse ?