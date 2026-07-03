S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • 16es
  • Suisse-Algérie (2-0)

« Pains au chocolat, croissants ... », la réaction du Suisse Dan Ndoye

MBC
4 Réactions
«<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Pains au chocolat, croissants ... », la réaction du Suisse Dan Ndoye

Dan Ndoye ne dit pas chocolatine. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Dan Ndoye est devenu le bourreau de l’Algérie. Deuxième buteur de la Nati, l’attaquant de Nottingham Forest a été l’un des artisans de la qualification des Suisses en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Au coup de sifflet final, Ndoye a considéré que son équipe « a écrit une page d’histoire », selon des propos rapportés par la RTS. Le Suisse a ensuite continué la discussion sur des … viennoiseries.

« Bons croissants, bons pains au chocolat »

Les journalistes suisses lui ont demandé de livrer un message pour les supporters présents dans les fans zones du pays pendant la nuit. Dan Ndoye a alors déclaré : « Bons croissants, bons pains au chocolat, on espère vous faire rêver encore plus.» Une pensée pour les Helvètes qui ont regardé le match, diffusé à 5 heure du matin en Suisse, pendant leur petit-déjeuner.

Et dire qu’en Suisse, les pains au chocolat coûtent quatre euros…

L'Algérie a vraiment mis en difficulté la Suisse ?

MBC

Commentaires

Les membres ont posté 4 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
20
Revivez Suisse-Algérie (2-0)
  • Mondial 2026
  • 16es
  • Suisse-Algérie
Revivez Suisse-Algérie (2-0)

Revivez Suisse-Algérie (2-0)

Revivez Suisse-Algérie (2-0)
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Boutique SO - Maillots

Maillot collector « Algérie 1982 »

à partir de 59.95€



20
Revivez Suisse-Algérie (2-0)
Revivez Suisse-Algérie (2-0)

Revivez Suisse-Algérie (2-0)

Revivez Suisse-Algérie (2-0)
21
Revivez Portugal-Croatie (2-1)
Revivez Portugal-Croatie (2-1)

Revivez Portugal-Croatie (2-1)

Revivez Portugal-Croatie (2-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.