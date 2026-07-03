Une solide Suisse élimine une triste Algérie

Un petit exploit de la révélation Johan Manzambi et un but en retour de mi-temps auront suffi à la Suisse pour se qualifier pour les huitièmes de finale aux dépends d'une équipe d'Algérie bien moribonde (2-0). Personne n'attend la Suisse, et elle est toujours là. Tout le monde attend l'Algérie, et elle n'est jamais là.

Suisse 2-0 Algérie

Buts : Embolo (11e) et Ndoye (47e) pour la Nati

Plus d’informations à suivre…

Suisse (4-3-3) : Kobel – Zakaria (Widmer, 87e), Elvedi, Akanji, Rodriguez – Freuler, Xhaka (cap.) – Ndoye (Aebischer, 87e), Manzambi (Okafor, 71e), Vargas (Rieder, 71e) – Embolo (Amdouni, 83e). Sélectionneur : Murat Yakın.

Algérie (4-3-3) : Zidane – Belghali (Boulbina, 82e), Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri – Zerrouki (Gouiri, 58e), Bentaleb (Boudaoui, 71e), Aouar (Hadjam, 58e) – Mahrez (cap.) (Mousa, 71e), Maza, Chaïbi. Sélectionneur : Vladimir Petković.

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