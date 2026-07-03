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L'Algérie a vraiment mis en difficulté la Suisse ?

MBC
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L'Algérie a vraiment mis en difficulté la Suisse ?

L’Algérie rentre à la casbah. Éliminés par la Suisse dans la nuit de jeudi à vendredi après une performance mollassonne, les Fennecs sortent de la Coupe du monde dès les seizièmes de finale. Malgré des statistiques effroyables en attaque, l’entraîneur adjoint de Vladimir Petković Davide Morandi estime que l’Algérie « a mis en difficulté la Suisse.» Une drôle de déclaration quand on sait que son équipe a cadré seulement deux tirs pendant 90 minutes…

Une finition en Berne face aux Suisses

Dans des propos rapportés par L’Algérie aujourd’hui, Vladimir Petković rejoint l’analyse de son compère Morandi « Nous avons bien commencé le match et nous nous sommes créés plusieurs situations dangereuses. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à les transformer en buts », a-t-il déclaré après le coup de sifflet final.

Suite à cette élimination en seizième de finale, le sélectionneur de l’Algérie juge « qu’atteindre la Coupe du monde et accéder à la phase à élimination directe après douze années d’absence constitue un moment historique pour le football algérien.» Et de conclure toujours sur une note positive : « Nous devons apprendre de cette expérience et retenir les aspects positifs de notre participation.»

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