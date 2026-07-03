Manzambi s'offre un nouveau record de précocité

Le phénomène fait encore des siennes. Brillant avec la Suisse depuis le début de la compétition et déterminant en poules, Johan Manzambi s’est de nouveau illustré en seizièmes de finale face à l’Algérie (2-0) dans la nuit de jeudi à vendredi. Au terme d’un nouveau festival dont il a le secret dans la défense des Fennecs, le prodige suisse a délivré une merveille de passe décisive à Embolo sur l’ouverture du score de la Nati. De quoi s’offrir un sacré record de précocité.

Joue-la comme Müller

À 20 ans et 261 jours, Manzambi (3 buts et 2 assists pour l’instant) est le plus jeune joueur à être impliqué sur 5 buts ou plus dans une phase finale de Coupe du monde depuis que la collecte de données en 1966, selon Opta. Un seul joueur de moins de 21 ans avait réussi cette performance : Thomas Müller avec l’Allemagne, qui était l’auteur de 5 pions et 3 offrandes lors du Mondial 2010 alors qu’il était âgé d’un peu moins de 21 ans.

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Fribourg s’en frotte déjà les mains pour le mercato.

Revivez Suisse-Algérie (2-0)