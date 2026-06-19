Johan Manzambi, la Suisse a un incroyable talent

Auteur d'une saison de très haut niveau en Bundesliga avec Fribourg, Johan Manzambi, double buteur, a totalement changé le visage de la Nati face à la Bosnie-Herzégovine (4-1). Une nouvelle preuve que le futur du football mondial sera aussi avec lui.

Résumons : nous sommes à la 71e minute de ce Suisse-Bosnie toujours autant indécis entre deux équipes qui veulent la victoire, et donc la qualification pour les seizièmes de finale de cette Coupe du monde. Moment choisi par Murat Yakin pour faire entrer Johan Manzambi à la place de Dan Ndoye. Le joueur de Fribourg est donc resté vingt minutes sur le terrain. Bilan : le but libérateur pour délivrer tout un pays (et de quelle manière !) trois minutes après son entrée ; ultime passeur sur l’action qui mène au carton rouge logique de Tarik Muharemović, à l’origine de l’action du 2-0 signé Vargas (84e) ; un nouveau but juste avant le temps additionnel pour clore définitivement les débats.

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Jamais un joueur entré en jeu aussi jeune n’avait inscrit un doublé en Coupe du Monde. Pour se montrer aux yeux du monde, on a rarement vu mieux. « C’est incroyable, je vais avoir du mal à dormir, avouait-il après son doublé devant la Bosnie, dans des propos rapportés par le média suisse RTS. Mettre deux buts dans une Coupe du Monde, c’est un rêve. »

Le 9 dénote

En ce jeudi 18 juin, Manzambi vient peut-être d’entrer définitivement en pleine lumière, pour certainement ne plus en sortir. À 20 ans, le Genevois a été mis sur le banc par Murat Yakın lors des deux premières rencontres de la Suisse dans ce Mondial. Un choix qui interroge tant le garçon est ultra-performant depuis quasiment un an. Manzambi, international suisse depuis un an, sort d’un exercice remarquable avec le SC Fribourg, qui a terminé septième en Bundesliga, mais qui, surtout, est parvenu à atteindre la finale de la Ligue Europa, logiquement battu 0-3 par Aston Villa.

Les statistiques de Manzambi toutes compétitions confondues ? 47 matchs, 7 buts, 9 passes décisives. Pour un joueur à la polyvalence très précieuse, qui évolue surtout dans le coeur du milieu de terrain en Allemagne, en relayeur, quand il est placé plus haut en sélection. Une Nati avec qui il porte d’ailleurs le numéro 9. « Quand je suis arrivé, ce numéro était libre et ils me l’ont juste donné », souriait-il dans une interview pour la FIFA.

Le PSG sur le coup ?

L’histoire footballistique de Manzambi démarre bien sûr en Suisse, chez le mythique Servette. Manzambi y fait toutes ses classes, est d’abord très au-dessus, pour finir par prendre du retard, se développant physiquement moins rapidement que d’autres. Avant de rattraper tout le monde et d’être recruté à ses 17 ans par Fribourg. Le club de Bundesliga a pris le temps de le développer et lui a offert ses premières minutes dans l’élite allemande en septembre 2024.

« Dès son premier entraînement, il vient, il te fixe, il dribble. Il n’a vraiment pas peur, il a du cran. C’est un joueur formidable. » Jordy Makengo

Ancien défenseur formé à l’AJ Auxerre, Jordy Makengo est son ami et son coéquipier à Fribourg. « Dès son premier entraînement, il vient, il te fixe, il dribble, se remémore le latéral gauche, dans une interview pour le média Capté. Il n’a vraiment pas peur, il a du cran. C’est un joueur formidable. » Mais c’est véritablement depuis avril 2025 qu’il évolue sur les pelouses de Bundesliga. Signe d’une ascension très, très rapide. « Il peut jouer à plusieurs postes, continue Makengo. Il s’adapte vite, il comprend bien le jeu. Il est très intelligent. »

Et on ne fait pas partie de la direction sportive du SC Fribourg, mais, encore plus avec ce qu’il vient de montrer devant la Bosnie, Johan Manzambi sera transféré cet été. Les noms du Real Madrid, de Manchester United et… du Paris Saint-Germain ont été associés à lui ces dernières semaines. On parie deux choses : d’abord que la liste des clubs intéressés va très vite s’allonger. Ensuite, si sa valeur est actuellement fixée à 50 millions d’euros selon Transfermarkt, Fribourg ne va pas se priver pour faire monter les enchères. Fougue, technique, insouciance, polyvalence, volume de jeu… Johan Manzambi : vite, la suite.