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Neymar pète (encore) les plombs

ABS
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Neymar pète (encore) les plombs

Quelle est la différence entre mon cousin de 5 ans et Neymar ? Aucune. Dans la nuit de mardi à mercredi, Neymar s’est encore démarqué par sa bêtise en marge de la victoire de son club de Santos contre Remo. Après une double confrontation accrochée (0-0 ; 0-1) et soldée par la qualification de Santos en quarts de finale de la Coupe du Brésil, Neymar s’est empressé d’aller chambrer dirigeants et joueurs du Remo dans les travées du stade.

Résultat, une image pitoyable d’un homme de 34 ans aux yeux enragés et qui sautille en criant « éliminés, éliminés ! » Une nouvelle déroute pour le Ney, qui s’était récemment démarqué par son chambrage sur Nyland, gardien de la Norvège, à la Coupe du monde, alors que son équipe prenait la porte

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Et pourtant, sur le terrain, Neymar n’a pas tout raté

Le pire dans l’histoire, c’est que Neymar peut se targuer d’avoir porté Santos vers la qualification. Entré en seconde période, Neymar a changé le visage de son équipe et délivré la seule passe décisive du match pour Rony. Globo concède notamment qu’avec le Ney, « Santos a eu la possession et s’est montré plus entreprenant » et que son entrée en jeu « a joué un rôle déterminant dans la qualification de Santos pour les quarts de finale de la Coupe du Brésil ».

Vous la sentez venir la propagande pour le Ney à la Coupe du monde 2030 ?

Neymar est paumé sur son avenir

ABS

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