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Neymar répond aux critiques après avoir joué au poker

MJ
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Neymar répond aux critiques après avoir joué au poker

Neymar n’a pas accompagné Santos au Venezuela, mais il a quand même joué ce soir-là. Pas au football, certes. Laissé au Brésil pour poursuivre sa remise en forme après la Coupe du monde, le numéro 10 a profité de son jour de repos pour participer au BSOP Winter, un tournoi de poker organisé à São Paulo.

Au même moment, ses coéquipiers s’imposaient 4-1 contre l’Universidad Central lors du barrage aller de Copa Sudamericana. Forcément, l’image a provoqué quelques critiques au Brésil.

« Occupez-vous de vos affaires »

« J’ai travaillé le matin, je ne suis pas allé au match, mais je suis revenu à l’entraînement. C’était mon jour de repos », a répondu Neymar en story Instagram depuis la salle de sport.

L’ancien Parisien a ensuite demandé à ses détracteurs de « s’occuper de leurs affaires ». Son entraîneur a également défendu ce choix, estimant qu’il n’était pas nécessaire de lui imposer un long déplacement alors que Santos doit disputer quatre rencontres en dix jours.

Santos a gagné 4-1, Neymar a joué ses cartes. Chacun son match.

Neymar est de nouveau blessé

MJ

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