La CAN 2027 se jouera finalement à 24 équipes

Jamais au bout de nos surprises. Alors que dans un premier temps, le président de la CAF, Patrice Motsepe, avait annoncé à des journalistes que la CAN se jouera à 28 équipes dès la prochaine édition, l’instance est finalement revenue sur cette déclaration ce jeudi. Dans un communiqué, elle a indiqué qu’il n’y aurait finalement pas d’élargissement du plateau. Par conséquent, la compétition, qui se jouera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, restera donc au format actuel de 24 équipes.

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Les deux premiers de chaque groupe qualifiés

Par conséquent, parmi les douze groupes de qualification, seules les équipes qui termineront aux deux premières places de chaque poule décrocheront leur billet pour cette CAN 2027.

Les éliminatoires débuteront entre le 21 septembre et le 6 octobre, à l’occasion de la première trêve internationale de la saison 2026-2027, avant de s’achever en mars 2027. La phase finale, elle, se disputera du 19 juin au 18 juillet 2027 en Afrique de l’Est.

Et le vainqueur de la CAN 2025, sinon ?

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