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Un ancien espoir du PSG rejoint Leganés

ABS
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Un ancien espoir du PSG rejoint Leganés

Gharbi poursuit son drôle de chemin. À seulement 22 ans, Ismaël Gharbi va connaître son cinquième club professionnel. Toujours sous contrat avec Braga, l’international tunisien et ancien joueur du PSG va rejoindre en prêt un an le CD Leganés, qui disposera également d’une option d’achat pour garder, ou non, en fin de saison le joueur offensif.

La saison dernière, déjà, il avait connu une pige en prêt du côté d’Augsbourg, qui s’était révélée non concluante.

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Un profil bien connu en Espagne

Né à Paris d’une mère espagnole, Ismaël Gharbi avait représenté la Roja dans les sélections U18 et U19, plantant au passage 1 but en 9 sélections. Infructueuse, son aventure en sélection espagnole l’aura mené vers l’équipe A de la Tunisie, avec laquelle il a pu participer à la dernière Coupe du monde.

Un titi qui cherche encore sa voie.

Un autre Havrais file librement en Espagne

ABS

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