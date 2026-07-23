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Arsenal s'offre un frisson venu de Belgique

MJ
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Arsenal s'offre un frisson venu de Belgique

Mikel Arteta s’est offert un nouveau renfort tout droit venu de la Belgique. Arsenal a officialisé l’arrivée de Christos Tzolis, qui quitte le Club Bruges pour signer un contrat longue durée avec les Gunners.

Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé, mais les médias belges évoquent environ 40 millions d’euros. L’ailier grec de 24 ans vient notamment compenser le départ de Leandro Trossard à Beşiktaş.

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De belles lignes de stats en Belgique

Tzolis sort d’une saison exceptionnelle avec les Blauw en Zwart. En 36 rencontres de championnat, il a inscrit 17 buts et délivré 23 passes décisives, terminant meilleur passeur de la compétition.

Élu meilleur joueur de Jupiler Pro League pour la deuxième année consécutive, il quitte Bruges avec un bilan de 43 buts et 45 passes décisives en 108 matchs. Pas mal non ?

Promis, il sera mieux à Londres qu’à Norwich.

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MJ

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