Un ancien de Ligue 1 expulsé, Papa Daniel buteur : les résultats de mercredi en C1

Ils ne font pas partie du gratin du foot, mais parmi eux peut se cacher la surprise de la prochaine édition. Après 11 matchs et l’entrée en lice du FC Thoune, du Dinamo Zagreb, du Fenerbahçe ou de l’Étoile rouge de Belgrade ce mardi, c’était au tour de deux ogres européens de faire leur entrée en lice dans la longue route vers la qualification en C1 ce mercredi : l’Omonia Nicosie (Chypre) et le NK Celje (Slovénie).

Un ancien de Ligue 1 exclu, Papa Daniel buteur

Les premiers se sont imposés 1 but à 0 face au Kairat Almaty, surprise parmi les 36 élus de la saison dernière. L’ancien Havrais et Nantais Loïc Nego, qui disputait son premier match avec la formation chypriote depuis son départ de France, a été exclu à la 34e minute.

Les champions slovènes ont été accrochés par les Albanais du KF Egnatia au terme d’un match prolifique (3-3), marqué par l’ouverture du score du milieu de terrain nigérian, Papa Daniel, élu nom de l’année en Ligue des champions. Dans la dernière des 14 premières rencontres du deuxième tour de qualifications, le Levski Sofia (Bulgarie) a marqué le seul but du match à domicile contre le CS Universitatea Craiova (Roumanie).

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Pour les plus gros hipsters, Braga a commencé sa saison européenne ce mercredi en Ligue Conférence en gagnant à l’extérieur 1-0 contre les Serbes et imprononçables du FK Železničar Pančevo.

Le 2e tour des qualifications, c’est un peu comme faire les premières détections de son club de cœur, avec 120 gamins pour un seul terrain.

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