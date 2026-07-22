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Finalement, Presnel Kimpembe va rester au Qatar

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Finalement, Presnel Kimpembe va rester au Qatar

Il continue son voyage. Après une petite saison, marquée par un temps de jeu très faible, Presnel Kimpembe a quitté le Qatar SC par la petite porte. Heureusement pour le Français, sa cote n’a pas baissé au Qatar puisqu’il va aussitôt se relancer au Al-Kharitiyath, en deuxième division, selon les informations de L’Équipe.

Un autre ancien du PSG

Le défenseur central ayant quitté le PSG en 2025 après de multiples blessures et une incapacité à entrer dans les plans de Luis Enrique va seulement fêter ses 31 ans en août prochain, mais voit sa carrière prendre un virage quasi-définitif. Il ne sera pas dépaysé dans son nouveau club puisqu’il va rejoindre un autre titi parisien, Kaïs Najeh, qui bourlingue au Qatar depuis 2022.

Presk’à la retraite.

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