S’abonner au mag
  • Qatar
  • Qatar SC

Presnel Kimpembe est sans contrat

SW
6 Réactions
Presnel Kimpembe est sans contrat

Même un snap paraît plus long. Après une petite année à suer pour l’écusson du Qatar SC, Presnel Kimpembe se retrouve sans club. L’écurie qatarie a annoncé le départ du Titi parisien sur ses réseaux sociaux et à travers un communiqué des plus insipides : « Le Qatar annonce le départ du défenseur français Presnel Kimpembe de l’effectif de l’équipe première du club. Le club remercie Kimpembe pour son passage au sein de l’équipe et lui a souhaité du succès pour la suite de sa carrière.  »

Embed www.instagram.com

Relance ratée

Parti pour se relancer, l’ancien môme du PSG a vite déchanté. Après deux saisons quasiment blanches minées par les blessures, le champion d’Europe 2025 n’a disputé que 11 petites rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot qatari, essentiellement entre septembre et novembre 2025.

Un autre champion du monde 2018 à Dunkerque ?

Presnel Kimpembe se confie sur sa période difficile au PSG et sur sa nouvelle vie

SW

Commentaires

Les membres ont posté 6 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

L'intégrale de Pédale! Les 10 ans !

à partir de 65€



C'est une putain de bonne question !

Avez-vous aimé cette Coupe du monde 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
175
67

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.