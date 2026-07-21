Presnel Kimpembe est sans contrat

Même un snap paraît plus long. Après une petite année à suer pour l’écusson du Qatar SC, Presnel Kimpembe se retrouve sans club. L’écurie qatarie a annoncé le départ du Titi parisien sur ses réseaux sociaux et à travers un communiqué des plus insipides : « Le Qatar annonce le départ du défenseur français Presnel Kimpembe de l’effectif de l’équipe première du club. Le club remercie Kimpembe pour son passage au sein de l’équipe et lui a souhaité du succès pour la suite de sa carrière. »

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Relance ratée

Parti pour se relancer, l’ancien môme du PSG a vite déchanté. Après deux saisons quasiment blanches minées par les blessures, le champion d’Europe 2025 n’a disputé que 11 petites rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot qatari, essentiellement entre septembre et novembre 2025.

Un autre champion du monde 2018 à Dunkerque ?

Presnel Kimpembe se confie sur sa période difficile au PSG et sur sa nouvelle vie