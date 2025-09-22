Presnel Kimpembe raconte son calvaire

Les confidences du colonel.

Dans l’émission Clique, Presnel Kimpembe est revenu sur la fin de son aventure au PSG et sa descente aux enfers. Victime d’une rupture du tendon d’Achille en février 2023, le champion du monde 2018 explique que cette blessure n’était, selon lui, qu’une question de temps.

« Ça a été une période très compliquée dans ma vie. C’est la pire blessure qui existe et je savais qu’elle allait arriver un jour. Je ne savais pas quand mais je le sentais, raconte-t-il. Avant la Coupe du monde 2022, j’avais déjà des douleurs et je faisais le maximum pour pouvoir assouplir mon tendon et le garder en état. Je me réveillais le matin, je n’arrivais pas à marcher, j’ai beaucoup souffert. »

<iframe loading="lazy" title="Clique fait son grand retour avec Presnel Kimpembe - CANAL+" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/OhBCLhFG09E?start=926&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

L’international français de 30 ans raconte aussi son choix de rejoindre le Qatar SC, conscient qu’il ne retrouverait pas une place importante dans l’effectif de Luis Enrique. Pas question pour autant d’en vouloir à son club de toujours : « Tout est allé vite, j’ai échangé avec le club sur ma situation, sur comment on pouvait avancer. Je savais qu’il n’y aurait pas de guerre avec Paris. Il n’y a jamais eu de problème. J’ai tout simplement envie de jouer. J’ai parlé avec le coach, le président. Je leur ai expliqué que je ne pouvais pas faire une troisième année comme ça. Ils ont envie de me voir jouer. Et j’ai envie de rejouer au foot. »

