Le palmarès The Best est quasiment un copié-coller du Ballon d’or

Très utile cette cérémonie.

Élu Ballon d’or en septembre dernier, Ousmane Dembélé a été nommé joueur de l’année FIFA lors de la cérémonie « The Best » à Doha ce mardi soir (Qatar).  Ce doublé récompense une saison exceptionnelle de l’ailier français avec le PSG, qui a soulevé la première Ligue des champions de son histoire. Présent pour recevoir son prix, à la veille de la finale de la Coupe intercontinentale entre le PSG et Flamengo, l’international français a glissé quelques mots doux : « Je voulais remercier tous mes coéquipiers. Le travail paye. Je remercie ma famille, le club du PSG avec lequel on a fait une année fantastique […] J’espère revenir encore une fois l’année prochaine. » Son entraîneur, Luis Enrique, a lui été nommé meilleur entraîneur d’une équipe masculine, tandis que l’ancien portier du club de la capitale Gianluigi Donnarumma (Manchester City) est sacré meilleur gardien. Enfin le PSG a continué sa razzia avec la présence de cinq Parisiens (+ son ex-portier italien) dans le onze de l’année, à savoir Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Willian Pacho, Vitinha, Ousmane Dembélé.

Toujours moins de suspense

Sans surprise, Aitana Bonmati, également Ballon d’or 2025, a été auréolée du titre de meilleure joueuse de l’année. Pour la meilleure gardienne, l’Anglaise Hannah Hampton (Chelsea), sacrée à l’Euro 2025, glane le trophée. Le titre de meilleure entraîneuse de la FIFA est décerné à Sarina Wiegman, la sélectionneuse des Three Lionesses. 

La liste des lauréats de la cérémonie « The Best »

  • The Best – Joueur de la FIFA : Ousmane Dembélé
  • The Best – Joueuse de la FIFA : Aitana Bonmati
  • The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin : Luis Enrique
  • The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin : Sarina Wiegman
  • The Best – Gardien de but de la FIFA : Gianluigi Donnarumma
  • The Best – Gardienne de but de la FIFA : Hannah Hampton
  • Prix Puskas de la FIFA : Santiago Montiel
  • Prix Marta de la FIFA : Lizbeth Ovalle
  • Onze féminin de l’année : Hampton – Bronze, Williamson, Paredes, Battlle – Bonmati, Guijarro, Pina – Caldentey, Russo, Putellas.
  • Onze masculin de l’année : Donnarumma – Hakimi, Pacho, Van Dijk, Nuno Mendes – Palmer, Bellingham, Vitinha, Pedri – Lamine Yamal, Dembélé.
