- Ligue 1
- J20
- Strasbourg-PSG (1-2)
Les notes de Strasbourg-PSG
Strasbourgeois et Parisiens ont offert une très belle opposition, avec des joueurs (presque) tous au niveau. Malgré les performances de Diego Moreira, Guéla Doué ou encore Julio Enciso, le Racing a dû s'incliner, même en supériorité numérique (1-2).
RC Strasbourg
Diego Moreira
Il adore tacler, mais il déteste défendre.
Guela Doué
Un coffre immense. Mais pas assez pour y enfermer le petit frère, néanmoins.
Julio Enciso
Enciso mèches blondes à la Meinau, fallait être là.
Joaquín Panichelli
Rater un penalty, être inoffensif dans la surface et tout de même faire un bon match, c’est une sacrée prouesse pour un numéro neuf.
Ben Chilwell
Une superbe montée pour nous rappeler qu’il a seulement 29 ans. Si, si, on a vérifié.
Mike Penders
Des prises de risque à la relance, pas d’intervention décisive dans la cage : le match ultime du gardien guardiolesque.
Mamadou Sarr
Le capitaine qui quitte son navire en le sabordant.
PSG
Warren Zaïre-Emery
À 19 ans, il a déjà eu deux carrières. Et la deuxième démarre très très bien.
Nuno Mendes
Sur 128 ballons touchés, la moindre des choses, c’était d’en mettre un au fond.
Matvey Safonov
Au moins, Lucas Chevalier aura du temps pour préparer son visa et réviser son anglais. À moins qu’il n’en ait finalement pas besoin.
Kang-in Lee
Avec son entrée, Paris a joué à onze contre onze.
Senny Mayulu
Un but moche, puis rien d’autre. Un milieu de terrain qui peut donc se transformer en Pippo Inzaghi à tout le moment.
Marquinhos
Oui, même en portant des gants, les mains sont sifflées.
Willian Pacho
Avec Joaquín Panichelli, il a trouvé à qui parler. Et ce n’était pas en espagnol.
Achraf Hakimi
Très bon choix tactique d’avoir laissé son couloir droit à Warren Zaïre-Emery.
Par Jérémie Baron