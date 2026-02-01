S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J20
  • Strasbourg-PSG (1-2)

Les notes de Strasbourg-PSG

Par Jérémie Baron

Strasbourgeois et Parisiens ont offert une très belle opposition, avec des joueurs (presque) tous au niveau. Malgré les performances de Diego Moreira, Guéla Doué ou encore Julio Enciso, le Racing a dû s'incliner, même en supériorité numérique (1-2).

RC Strasbourg

Moreira_24b5ee36c6-copie

Diego Moreira

Il adore tacler, mais il déteste défendre.

Note de la rédaction 6.5/10
guela-doue

Guela Doué

Un coffre immense. Mais pas assez pour y enfermer le petit frère, néanmoins.

Note de la rédaction 6.5/10
julio-enciso

Julio Enciso

Enciso mèches blondes à la Meinau, fallait être là.

Note de la rédaction 6.5/10
WhatsApp-Image-2025-10-18-at-13

Joaquín Panichelli

Rater un penalty, être inoffensif dans la surface et tout de même faire un bon match, c’est une sacrée prouesse pour un numéro neuf.

Note de la rédaction 6/10
ben-chilwell

Ben Chilwell

Une superbe montée pour nous rappeler qu’il a seulement 29 ans. Si, si, on a vérifié.

Note de la rédaction 5.5/10
te%CC%81le%CC%81chargement-21

Mike Penders

Des prises de risque à la relance, pas d’intervention décisive dans la cage : le match ultime du gardien guardiolesque.

Note de la rédaction 5/10
te%CC%81le%CC%81chargement-20

Mamadou Sarr

Le capitaine qui quitte son navire en le sabordant.

Note de la rédaction 4.5/10
PSG

card-22-23_0003_zaire-emery

Warren Zaïre-Emery

À 19 ans, il a déjà eu deux carrières. Et la deuxième démarre très très bien.

Note de la rédaction 7/10
nuno-mendes

Nuno Mendes

Sur 128 ballons touchés, la moindre des choses, c’était d’en mettre un au fond.

Note de la rédaction 7/10
d1df62fbca295bd99e1c4cf68c764a6b61c23310

Matvey Safonov

Au moins, Lucas Chevalier aura du temps pour préparer son visa et réviser son anglais. À moins qu’il n’en ait finalement pas besoin.

Note de la rédaction 7/10
2e079e18ac580a522c67b08bf65bf9529bf96761

Kang-in Lee

Avec son entrée, Paris a joué à onze contre onze.

Note de la rédaction 7/10
a98c8c8a8ad9e759be307adada374465f5612916

Senny Mayulu

Un but moche, puis rien d’autre. Un milieu de terrain qui peut donc se transformer en Pippo Inzaghi à tout le moment.

Note de la rédaction 5.5/10
cards-23-24_marquinhos-alt

Marquinhos

Oui, même en portant des gants, les mains sont sifflées.

Note de la rédaction 6.5/10
5caa9c79da0725bbfa67fe65018d198d82984445

Willian Pacho

Avec Joaquín Panichelli, il a trouvé à qui parler. Et ce n’était pas en espagnol.

Note de la rédaction 6.5/10
cards-23-24_hakimi-alt

Achraf Hakimi

Très bon choix tactique d’avoir laissé son couloir droit à Warren Zaïre-Emery.

Note de la rédaction 3/10
