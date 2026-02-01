Réduit à dix, le PSG s’impose à Strasbourg

Pris par l’intensité strasbourgeoise en première mi-temps puis réduit à dix après l’expulsion d’Achraf Hakimi à un quart d’heure du terme, le PSG a dû puiser pour aller battre Strasbourg (1-2) lors de la vingtième journée de championnat. Une victoire de prestige, qui permet aux Parisiens de reprendre les commandes de la Ligue 1.

Strasbourg 1-2 Paris Saint-Germain

Buts : G. Doué (27e) pour le RCSA // Mayulu (22e) et Mendes (81e) pour le PSG

Expulsion : Hakimi (75e)

Il en faudra plus, beaucoup plus pour faire tomber ce PSG. Malmené une partie du match et réduit à dix sur la fin, le club de la capitale a su trouver les ressources pour battre une très belle équipe de Strasbourg (1-2). Senny Mayulu et Nuno Mendes ont marqué, Matveï Safonov a arrêté un penalty, Willian Pacho a guerroyé sans relâche avec Joaquín Panichelli, Achraf Hakimi a été exclu pour une semelle sur l’Argentin… Mais surtout, les champions de France retrouvent leur fauteuil de leader provisoirement occupé par le RC Lens pendant 48 heures.

Strasbourg, tout feu tout flamme

Débarqué en Alsace sans Ousmane Dembélé ni Désiré Doué au coup d’envoi, le PSG subit peu ou prou le même traitement que lors du spectaculaire match aller : des duels aux quatre coins du terrain, une intensité de tous les instants et des Strasbourgeois qui se projettent vers l’avant comme des morts de faim. Diego Moreira embrase déjà son couloir droit et la défense parisienne plie, jusqu’à rompre une première fois quand Marquinhos contre Abdoul Ouattara de la main en pleine surface : la VAR a tout vu, mais Safonov justifie sa titularisation en détournant le penalty de Panichelli. Un premier tournant majeur puisque deux minutes plus tard, Mamadou Sarr dégage directement dans Bradley Barcola et voit Senny Mayulu tout heureux d’en profiter pour conclure de près (0-1, 22e).

🤯 | Ça part dans tous les sens dès le début ! 🔥@RCSA et PSG se rendent coup pour coup❗ 🎥 @ligue1plus#RCSAPSGpic.twitter.com/6T27HDQAGB — DAZN France (@DAZN_FR) February 1, 2026

Un coup du sort qui ne freine pas la bande de Gary O’Neil, bien décidée à jouer les yeux dans les yeux avec les champions d’Europe. Jusqu’à cette récompense pour… Guéla Doué, seul dans la surface pour reprendre victorieusement un centre de Ben Chilwell (1-1, 27e). Vissé sur le banc, le petit frère apprécie sûrement moins… Reste que l’égalisation s’avère on ne peut plus logique pour un RCSA qui mène assez clairement aux points (et aux kilomètres parcourus), au moment de rejoindre les vestiaires.

Hakimi exclu, Mendes en héros

La pause fait le plus grand bien aux Parisiens, qui lancent les grandes manœuvres dès la reprise dans le sillage de Désiré Doué, lancé dans la bagarre. Les joueurs de la capitale retrouvent leur maîtrise habituelle, et font passer quelques frissons sur le but de Mike Penders. L’enroulé de l’ancien Rennais fuit le cadre, Achraf Hakimi manque sa tentative en bonne position… Dès lors, les Alsaciens sont réduits au rôle de sparring-partners forcés de multiplier les courses défensives. Cette belle dynamique est néanmoins cassée par la mauvaise intervention du même Hakimi, dont la semelle sur Panichelli est trop haute et qui est donc prié de regagner prématurément les vestiaires. Coup dur, pensent les supporters parisiens ayant fait le déplacement. Mais c’est compter sans ce long centre de Warren Zaïre-Emery, repris victorieusement de la tête par Nuno Mendes à l’opposé (1-2, 81e). Sans paniquer, Paris s’applique alors à tout fermer à double tour (presque sans frayeur, à l’exception d’un raté de Martial Godo). Un caractère de champion ?

RCSA (4-2-3-1) : Penders – G. Doué, Sarr, Doukouré, Chilwell (Amo-Ameyaw, 83e) – El Mourabet (Yassine, 90e+4), Ouattara – Moreira, Enciso (R. Luís, 71e), Godo – Panichelli. Entraîneur : Gary O’Neil.

PSG (4-3-3) : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Mbaye (D. Doué, 46e), Mayulu (Lee, 59e), Barcola (Dembélé, 59e). Entraîneur : Luis Enrique.

Les notes de Strasbourg-PSG