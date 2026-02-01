Réunion entre dirigeants, joueurs et supporters ce lundi à l’OM

Attention aux cyprès. De nouveau dans le creux de la vague après son élimination en Ligue des champions et le nul concédé face au Paris FC, l’Olympique de Marseille cherche à apaiser la moindre tension. Surtout que le prochain match, un huitième de finale de Coupe de France à domicile contre Rennes, représente déjà certainement la seule chance de remporter un titre cette saison. À la veille de ce rendez-vous capital, les leaders de groupes de supporters seront reçus à la Commanderie, selon les informations d’Ici Provence.

Une réunion en présence des dirigeants et des joueurs du club, réclamée par les habitués des tribunes du Vélodrome en milieu de semaine dernière, après la déroute de Bruges. Si un tel échange n’est en aucun cas une première sur la Canebière, il pourrait cette fois être quelque peu tendu au vu du contexte sportif. Permettra-t-elle de trouver des solutions face à la mauvaise passe actuelle ? La réponse ne se fera attendre que jusqu’à mardi soir.

Attention : au moindre dérapage, la prochaine se tiendra sur Zoom.