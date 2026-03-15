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Toifilou Maoulida victime d’un malaise en marge d’un match de U17 nationaux

LB
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Toifilou Maoulida victime d’un malaise en marge d’un match de U17 nationaux

L’inquiétude règne. Entraîneur des U17 nationaux du FC Metz, Toifilou Maoulida a été victime d’un malaise peu avant la mi-temps de la rencontre entre ses joueurs et Torcy ce dimanche après-midi.

Rencontre interrompue

Selon L’Équipe, le match n’est pas allé à son terme. Un dirigeant de Torcy a toutefois précisé au quotidien sportif français que la nature du malaise de l’ancien joueur de l’OM n’était pas lié à un problème cardiaque : « Juste avant la mi-temps, il s’est mis au sol, raconte un dirigeant de Torcy. Il était conscient, mais avait du mal à parler. Il n’y a pas eu de problème cardiaque qui nécessitait une prise en charge rapide. Les pompiers l’ont pris en charge et l’ont transporté à l’hôpital. Le délégué a préféré logiquement mettre fin à la rencontre. »

Pour le moment, aucune explication supplémentaire n’a été apportée.

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LB

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