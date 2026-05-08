Mezian Mesloub a fait tomber le record d'Axel Ngando en Ligue 1

Pas l’temps, faut marquer. Rien à voir avec Faf Larage et l’emblématique générique de Prison Break (arrêtez-vous à la saison 2, à la rigueur), c’est ce qu’a fait comprendre Mezian Wesloub en marquant 18 secondes après son entrée en jeu à Bollaert pour sa grande première en Ligue 1, ce vendredi soir contre Nantes.

Il fait mieux que Bammou et Chevantón

Le fils de Walid, 16 ans au compteur, a fait tomber un record détendu par Axel Ngando depuis 2013. À l’époque, le joueur formé au Stade rennais avait fait trembler les filets après 19 secondes passées sur la pelouse du Moustoir, où il avait arraché un match nul 2-2 contre Lorient. Il faudra maintenant être encore plus costaud pour détrôner Mezian.

🤩 LA MERVEILLEUSE HISTOIRE Mezian Mesloub, fils de Walid Mesloub, inscrit son premier but en Ligue 1 seulement 11 secondes après sa première apparition 😳 Le gamin est en train d’envoyer le @RCLens en Ligue des Champions 🔥#RCLFCN (1-0) pic.twitter.com/M7yR9c3YDt — L1+ (@ligue1plus) May 8, 2026

Marquer moins de deux minutes après ses débuts en Ligue 1, c’est une rareté. Ils sont une petite dizaine à avoir réussi à le faire. Des noms ? Yacine Bammou avait attendu 32 secondes avec Nantes (contre Lens, tiens tiens), Ibrahima Koné 39 secondes avec Lorient (contre Lens, tiens tiens), les Nîmois Clément Depres et Kévin Denkey avaient mis respectivement 44 et 61 secondes à planter.

Encore ? 74 secondes pour Javier Chevantón à Monaco, Aaron Ramsey 84 secondes à Nice et même le grand Jay-Jay Okocha en moins de deux minutes avec le PSG.

Qui pour aller chercher le record de Michel Rio ?

Pierre Sage ne croit plus au titre de champion de France