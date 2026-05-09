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Aubameyang puni par l'OM pour le match au Havre
Ce match à distance entre le Real Madrid et l’Olympique de Marseille pour la fin de saison la plus ridicule, c’est prodigieux. Si le club merengue a envoyé du lourd cette semaine, l’OM a encore quelques cartouches à proposer. La dernière en date ? Une mise à l’écart pour le match du week-end !
Une colonie de vacances à la Commanderie
Le malheureux élu s’appelle Pierre-Emerick Aubameyang. Selon les informations de RMC Sport, l’attaquant de 36 ans a été écarté du groupe marseillais pour le déplacement au Havre, dimanche. Une décision prise après ce que le média décrit comme des incidents à la Commanderie, où les Phocéens étaient en mise au vert depuis le début de semaine.
Certains joueurs auraient eu l’idée d’organiser une petite fête, ce jeudi, à la manière d’une colonie de vacances et cela aurait dégénéré. Alain Juster et son successeur à venir Stéphane Richard ont rencontré les joueurs ce vendredi au centre d’entraînement, précise RMC, alors qu’Aubameyang aurait fait partie des leaders de cette fiesta improvisée.
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CG