Ismaël Koné livre ses vérités sur sa relation avec Roberto De Zerbi

Pas vraiment d’accord avec Jesse March. Dans un entretien avec la Gazzetta dello Sport, Ismaël Koné est longuement revenu sur la séquence de l’altercation avec Roberto De Zerbi lors d’un entraînement et révélée au grand public grâce au troisième épisode du documentaire Sans jamais rien lâcher. L’international canadien qui évolue désormais du côté de Sassuolo a d’abord exprimé sa stupéfaction à propos de la diffusion de la séquence : « C’était une décision du Marseille. Je ne savais pas qu’ils allaient l’insérer dans le documentaire ».

‘Call your agent, call your agent’ The moment Roberto De Zerbi clashed with Ismaël Koné during a Marseille training session. Koné left the club shortly after… pic.twitter.com/HhL5Lz3Rv0 — george (@StokeyyG2) August 4, 2025

Deux visions différentes

Celui qui a été invité à partir six mois après son arrivée dans la cité phocéenne assure ne nourrir aucune amertume envers De Zerbi : « Je ne dirai jamais rien de mal sur Roberto : peut-être qu’il aurait pu être plus patient avec moi, et moi j’aurais pu éviter de lui répondre. Ce sont des choses qui arrivent. » Parfaitement épanoui en Italie, Koné ne regrette pas non plus son aventure marseillaise : « Nous sommes deux personnes qui aimons le football, mais avec deux points de vue différents. Lui a vraiment une passion incroyable. À cette période, j’avais quelques difficultés et probablement que je n’arrivais pas à lui donner tout de suite ce qu’il voulait. J’étais bien à Marseille, c’était une belle expérience, je me souviens de la bravoure de mes coéquipiers et la chaleur des tifosi. Je ne serai jamais assez reconnaissant pour ce que j’ai vécu là-bas, même si cela ne s’est pas passé comme je l’aurais voulu. »

Il n’a toutefois pas expliqué ce qu’il comptait faire lorsqu’il s’est retourné.

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