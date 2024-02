Gattuso et Grosso pistés par un club italien

Une deuxième mission sauvetage pour Fabio Grosso ? Pas besoin de vous rappeler le résultat de la première.

Sassuolo est en pleine crise, le club italien n’a remporté qu’une seule de ses treize dernières rencontres et pointe à la 17e place en Serie A . La défaite face à Empoli (2-3) ce samedi dans le cadre de la 26e journée de championnat était celle de trop pour Alessio Dionisi, officiellement limogé ce dimanche. Alors que l’intérim est assuré par Emiliano Bigica, les Neroverdi cherchent activement un remplaçant. Selon la presse italienne, deux pistes sont explorées, celles menant à… Gennaro Gattuso et Fabio Grosso.

Selon Sky Sports, l’ex-entraîneur olympien, limogé mardi dernier, aurait simplement décliné la proposition du club d’Émilie-Romagne. La Gazzetta Dello Sport et Sky Sports rapportent que les discussions sont toujours en cours avec l’ancien juventini. Aucun accord n’aurait pour l’instant été trouvé car Grosso souhaite parapher un contrat de deux ans et demi, alors que le club italien ne lui propose qu’un deal d’un an et demi. L’ancien coach de l’OL ne serait d’ailleurs pas très chaud à l’idée de reprendre un club en cours de saison, préférant attendre l’été prochain pour avoir le temps de préparer son effectif.

Il est loin, le Sassuolo de Roberto de Zerbi.