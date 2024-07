L’équipe de France féminine U19 atomise la Lituanie

Lituanie féminines U19 0-6 France féminines U19

Buts : Robillard (19e, 30e et 40e), Coutel (45e), Lushimba Bilombi (64e) et Ben Khaled (90e, SP) pour la France

Robillard sur un nuage.

Pour leur deuxième match dans cet Euro U19, les joueuses de Philippe Joly n’ont fait qu’une bouchée de la Lituanie (0-6). En une mi-temps, l’affaire était déjà entendue, grâce notamment à un rapide triplé de Camille Robillard. La Nantaise a d’abord marqué dans un but vide (19e), avant de trouver les filets d’une jolie frappe du droit (30e), puis de claquer un hat trick d’un pion de la tête (40e). Avant la pause, Charline Coutel a corsé l’addition d’un formidable but lointain (45e). En seconde période, Landryna Lushimba Bilombi a pris le dessus sur la défense lituanienne au terme d’un cafouillage (64e), et Nermyne Ben Khaled a transformé un penalty pour conclure (90e). Du boulot bien fait, qui permet aux Bleuettes de se qualifier directement pour les demi-finales, même s’il faudra avant tout valider la première place du groupe face à l’Angleterre.

😍 La Nantaise Camille Robillard a déjà inscrit un triplé en une mi-temps contre la Lituanie dans ce 2e match de l’Euro U19 ! Pour suivre le match > https://t.co/ejCAlDkSw3#lequipeFOOT pic.twitter.com/lAWiGqCTVl — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 17, 2024

Rendez-vous samedi !

