La liste des Bleuets pour l'Euro U19

Un Euro peut en cacher un autre.

Après l’Euro des pros et avant la compétition des Jeux olympiques, l’Euro U19 démarre ce lundi en Irlande du Nord. Huit nations (Irlande du Nord, Allemagne, Norvège, Espagne, Turquie, Ukraine, Danemark et France) disputent l’Euro des moins de 19 ans pendant les deux prochaines semaines. Avec à la clé une qualification pour la Coupe du monde U20 en 2025, au Chili.

Le sélectionneur français Bernard Diomède a donné sa liste définitive pour la compétition, qui démarre ce mardi pour l’équipe de France face à la Turquie (coup d’envoi à 20 heures), avant de jouer le Danemark et l’Espagne vendredi et lundi prochain. Parmi les 21 convoqués, ils sont trois à évoluer à l’étranger : Elyaz Zidane, défenseur du Real Betis depuis l’hiver dernier, Jean-Mattéo Bayoha, transféré en Allemagne à l’Eintracht Francfort, et Simon Kalambayi (Hoffenheim). Les autres joueurs, tous nés en 2005 et 2006, exercent en Ligue 1 ou Ligue 2, comme les Lyonnais Saël Kumbedi et Mamadou Sarr, le Parisien Senny Mayulu ou encore le Lorientais Eli Junior Kroupi. La génération Kylian Mbappé et Amine Harit avait remporté le tournoi en 2016.

Attention quand même au doublé espagnol.

