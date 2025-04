Raphinha s’est excusé auprès de Pau Cubarsí

Faute avouée, à moitié pardonnée.

Le FC Barcelone n’a fait qu’une bouchée du Borussia Dortmund ce mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions (4-0). Portés une nouvelle fois par un grand Raphinha, auteur d’un but et de deux passes décisives, les Catalans n’ont laissé que des miettes à des Allemands dépassés. Mais le Brésilien aurait pu créer une polémique puisqu’il a littéralement volé l’ouverture du score à Pau Cubarsí, et n’était pas loin d’être signalé en position de hors jeu. Un geste pour lequel il est allé présenter ses excuses auprès du jeune espagnol. « Il m’a dit qu’il n’y avait pas de problème, que ça lui ferait une passe décisive. C’était une action rapide, j’ai mis le pied au cas où ce n’était pas cadré », a-t-il expliqué au micro de Movistar.

RAPHINHA GETS THE FINAL TOUCH ON CUBARSÍ'S SHOT TO OPEN THE SCORING FOR BARCA 🔥 pic.twitter.com/9rJnUwt58A — ESPN FC (@ESPNFC) April 9, 2025

Pas loin de nous faire une Nani.

