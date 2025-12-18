Cette chanteuse franco-marocaine qui tient son prénom du Wydad Casablanca

Certains ont peut-être appelé leur fille Olympe pour les mêmes raisons ?

Elle s’appelle Ouidad. Née en France, à Paris, c’est au Maroc que la jeune artiste passera la majeure partie de son enfance, à Casablanca, dans une famille de supporters du Wydad. Tellement supporters qu’elle explique au micro de RMC que c’est de là que vient son prénom : « Mon père m’a donné ce prénom à cause du Wydad Casablanca, parce qu’il est très fan du club. Il m’emmenait au stade alors que je ne savais même pas marcher. J’étais tellement petite qu’il m’asseyait sur un réhausseur. »

Bientôt un morceau sur le foot ?

La jeune fille devait alors être surprise que tout un stade scande son prénom chaque semaine. « Mon père me faisait croire que c’était pour moi que le stade criait “Wydad”, et j’y croyais. C’est une grande histoire d’amour dans ma famille », explique-t-elle.

🇲🇦 La chanteuse Ouidad se confie avant la CAN 2025 au Maroc.https://t.co/29NsF3VMsr pic.twitter.com/7MW72YjwU4 — RMC Sport (@RMCsport) December 18, 2025

Mais la musique n’était pas son premier choix de carrière. Comme ses parents, elle s’était d’abord tournée vers la médecine et était revenue en France pour un stage en pharmacie à Nice. Petit à petit, grâce à « la magie des réseaux », elle trouve son public et sort son premier single au printemps 2023, intitulé Casa, comme un symbole.

En préparation de la sortie de son premier album, elle est interrogée pour savoir si l’un des morceaux sera lié au football : « Franchement, il y a moyen. Vous avez peut-être mis le doigt sur quelque chose », sourit-elle.

Un titre sur Hakim Ziyech peut-être ?

Les supporters du Wydad mettent le feu en plein Paris