Alerte rouge : Ziyech pourrait signer au Wydad

On l’avait vu venir, mais ça fait quand même plaisir

Les rumeurs se font brûlantes du côté de l’Atlas, le vainqueur de la Ligue des champions et propriétaire d’une patte gauche magique Hakim Ziyech semble se diriger vers le Wydad Casablanca selon le média Maroc Diplomatique. Certains échos se faisaient déjà entendre en juin dernier mais ce n’est que maintenant que le natif de Dronten, aux Pays-Bas, semble avoir franchi le pas pour une première expérience au Maroc.

Libre depuis son passage express à Al-Duhail, Ziyech aurait choisi le cœur plutôt que le chéquier, même si le Wydad lui aurait quand même proposé un salaire d’environ 2,5 millions de dirhams par mois. Faut pas exagérer non plus.

Pour mieux retrouver les Lions ?

Le joueur de 32 ans rejoindrait le WAC pour un an, avec une option de rab. De quoi électriser un championnat qui compte dans ses rangs des clubs qui dominent la scène africaine. Le CFR Cluj aurait aussi tenté sa chance, parce que pourquoi pas, mais Ziyech aurait préféré la ferveur de Casablanca aux hivers roumains. En attendant, une présentation officielle serait prévue dans les prochains jours. Reste à voir maintenant si Regragui va tenter de relancer l’ancien de l’Ajax pour la CAN; lui qui n’a pas été convoqué depuis septembre 2024.

Si ça se confirme, on risque de voir plus de maillots du Wydad sur Instagram que de chemises Gucci sur Hakim.

