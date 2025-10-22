Un Français de retour dans le groupe du Real Madrid pour affronter la Juventus

Tiens, un revenant !

Ce mercredi soir, le Real Madrid recevra la Juventus pour cette troisième journée de Ligue des champions. Avec six points sur six, Xabi Alonso devra une nouvelle fois compter sur une défense fortement affaiblie, avec les absences de Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rudiger et David Alaba mais pourra se consoler avec le retour de Ferland Mendy.

Touché à la cuisse en avril dernier, le Français n’a plus foulé la pelouse depuis la défaite des siens lors de la finale de la Coupe du Roi face au Barça (3-2). De retour à l’entraînement depuis quelques jours, le joueur de 30 ans est enfin à la disposition de son nouvel entraîneur.

Une place de titulaire à retrouver

Titulaire sous Carlo Ancelotti, qui l’a prolongé jusqu’en 2028, Ferland Mendy devra regagner sa place de titulaire, occupée pendant sa longue absence par Fran García puis Álvaro Carreas depuis le début de la saison. Si une titularisation dès ce mercredi soir relèverait de l’irrationnel, Mendy pourrait tout de même gratter du temps de jeu en cours de match.

L’approche du Clásico crée toujours des miracles.

