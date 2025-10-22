Un supporter de Manchester United banni à vie après avoir agressé un influenceur

Touchez pas au Tiktokeur.

Tout part d’un challenge plutôt léger sur les réseaux sociaux. Le 5 octobre 2024, un certain Frank Ilett, fan de Manchester United devant l’éternel, décide de ne plus se couper les cheveux jusqu’à ce que son club préféré gagne à nouveau cinq matchs d’affilée. Nous sommes le 22 octobre 2025 et sa tignasse a poussé de 18 centimètres. Ce qui en dit long sur l’état de forme des Red Devils.

« Casse-toi, casse-toi ! »

Alors qu’il réside en Espagne, Frank s’est rendu à Old Trafford le 20 septembre dernier pour assister à la victoire de son équipe contre Chelsea (2-1). Problème, à la fin de la rencontre, un autre supporter (complètement chauve) s’est jeté sur lui pour tenter de lui arracher la touffe. « Casse-toi, casse-toi, je fais ce que je veux putain ! Ecoutez, ce mec n’est pas un fan de United, donc casse-toi, casse-toi ! », peut-on l’entendre vociférer pendant l’incident qui a été filmé et provoqué son petit buzz sur Internet dans la foulée.

The United fan growing his hair out until United win 5 games in a row was grabbed by another United fan yesterday at the game… What a strange strange man. pic.twitter.com/unhvSK5iQp — george (@StokeyyG2) September 21, 2025

La réaction du club ne s’est pas faite attendre. Un mois plus tard, le Daily Mail annonce que l’individu a été indentifié et banni à vie du stade de Manchester United. Frank Ilett, qui a prévu depuis le début de son challenge de couper ses cheveux au bénéfice d’une oeuvre de charité une fois son défi achevé, s’est défendu auprès du Sun, affirmant que son objectif « a toujours été et restera de transmettre humour et positivité aux supporters de United en cette période difficile ».

Allez courage, plus que trois victoires à assurer.

