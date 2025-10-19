Comment la venue de Zizou à une convention en Suisse s'est transformée en fiasco

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça…

C’était l’une des attractions – si ce n’est l’attraction – de la deuxième édition de la Multiverse Swiss Expo, une convention pop-culture organisée ce week-end à Genève : la venue de Zinédine Zidane à la rencontre du public suisse. Sur le papier, la légende de l’équipe de France devait participer à une conférence, se plier à une séance de dédicaces/photos et disputer une rencontre d’exhibition. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu, si l’on en croit le reportage du média suisse 24 heures.

Une question de sécurité

S’il a bien participé au match – avec notamment Redouane Bougheraba et les joueuses du Servette FC féminin –, Zizou n’est jamais apparu sur scène et aurait, toujours selon le quotidien, offert seulement quelques signatures à la volée avant d’entrer sur le terrain. Même les détenteurs d’un bracelet VIP à plus de 400 euros n’auraient, pour la plupart, pas eu le droit à leur autographe ou leur photo. Une déception – certains visiteurs auraient hurlé au scandale et même exigé un remboursement – qui, selon le président de l’évènement, Nabil Djaafri, serait due à une question de sécurité.

« Lui a insisté pour réaliser des tours d’honneur après le match et signer des maillots »

« Dès que Zidane s’est présenté au public, j’ai vu un enfant se faire écraser contre une barrière, déclare-t-il dans des propos rapportés par 24 Heures. On est peut-être le premier événement du genre à faire venir Zizou, mais on ne veut pas être le premier à envoyer un gosse dans le coma. Alors on a changé nos plans. »

« Les gens poussaient de partout pour le voir, poursuit-il. Je n’étais pas inquiet pour sa sécurité, mais pour celle du public. Certains ont sauté par-dessus les barrières après le match qu’il a joué. J’ai même vu un papa lancer son fils en direction de Zidane. En tant qu’organisateurs, on n’a pas l’habitude d’avoir affaire à des gens si virulents. Lui a insisté pour réaliser des tours d’honneur après le match et signer des maillots. Mais ensuite, on ne pouvait pas le renvoyer dans la gueule du loup. On a pris les gens au compte-goutte. J’ai pris la décision d’annuler son passage sur scène. »

Selon Nabil Djaafri, le Z aurait pourtant réalisé pas moins de 300 photos…

L’Allemagne déroule, la Belgique et la Suède galèrent