L’Allemagne déroule, la Belgique et la Suède galèrent

UL
Le plus important en Suède cette semaine, c’était les remises des prix Nobel.

Peu de buts, un seul match dingue, le multiplex de la soirée européenne de qualifications au Mondial a été timide. Grâce à un seul penalty signé Granit Xhaka, la Suisse bat la Suède et confirme son statut de favori du groupe B (2-0). La Suède, qui aurait pu égaliser par Alexander Isak juste avant la mi-temps, rate tout dans ce début de parcours de qualifications. Son attaque à 210 millions d’euros n’a marqué que deux buts en trois matchs. L’avenir de Jon Dahl Tomasson s’écrit en pointillé. Les Blågult, qui ont joué devant 50 000 personnes ce soir, sont derniers de leur groupe, alors que Kosovo et Slovénie ont fait match nul (0-0).

Sur le même score, avec pourtant Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Leandro Trossard et pas mal de jolis noms, la Belgique de Rudi Garcia a été incapable de battre la Macédoine du Nord à domicile, à Gand, malgré une nette domination (0-0). Les Belges n’ont qu’un point d’avance sur le Pays de Galles, leur futur adversaire. L’ogre du groupe reste premier, peut-être grâce à l’activité d’un certain Tihomir Kostadinov. Rien à voir avec le bourreau des Bleus : il est milieu de terrain au Sigma Olomouc. En Tchéquie, bien sûr.

L’Allemagne déroule

Dans le groupe A, l’Irlande du Nord s’est imposée contre la Slovaquie (2-0), et rejoint son adversaire du soir et l’Allemagne en tête du groupe. Sans Jamal Musiala, Antonio Rüdiger, ni Marc-André ter Stegen, la Mannschaft a logiquement déroulé contre le Luxembourg. Pour autant, le score (4-0) paraît peu élevé par rapport au fait que le Luxembourg a été réduit à 10 dès la 20e minute. Allemagne et Irlande du Nord s’affrontent la semaine prochaine.

Festival de buts dans le groupe de la France

S’il y a bien un endroit où il fallait être ce soir, c’est dans le groupe de l’équipe de France : en Islande. L’île a été menée à trois reprises et a fini par lâcher contre l’Ukraine (3-5). Les deux équipes se disputeront la place de barragiste.

Les multiplex de National sont plus sympas.

Allemagne 4-0 Luxembourg

Buts : Raum (12e), Kimmich ( 21e SP et 50e) et Gnabry (48e) pour les Allemands

Expulsion : Carlson (20e) côté luxembourgeois

Irlande du Nord 2-0 Slovaquie

Buts : Hrošovský (CSC, 18e) et Hume (81e) pour les Nord-Irlandais

Suède 0-2 Suisse

Buts : Xhaka ( 64e SP) et Manzambi (90e+4) pour les Suisses

Kosovo 0-0 Slovénie

Islande 3-5 Ukraine

Buts : Ellertsson (35e), Gudmundsson (59e et 75e) pour les Islandais // Malinovskyi (14e et 45e+5), Gutsulyak (45e), Kaliuzhny (85e) et Ocheretko (89e) pour les Ukrainiens

Belgique 0-0 Macédoine du Nord

