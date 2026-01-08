Dix raisons de ne pas regarder ce PSG-OM

Ce jeudi, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille disputent la tant attendue finale du Trophée des champions au Jaber Al-Ahmad International Stadium à Koweït City. Bien que tout le monde trépigne d’impatience en attendant le coup d’envoi (prévu pour 19h heure française), voici dix raisons de s’abstenir de savourer ce délicieux Classique.

→ Le Trophée des champions, tout simplement

Sincèrement, qui se souvient d’une finale marquante pour décrocher ce titre plus symbolique qu’historique ? Remporter ce trophée, qu’est-ce que ça procure comme émotions ? Qui se souvient de la joie intense des Lillois à Tel-Aviv, en 2021, ou de celle des Parisiens, toujours au même endroit, après avoir balayé Nantes l’année suivante ? Non, le Trophée des champions, c’était un apéritif sympa pour se mettre doucement dans la saison quand il avait lieu en plein été, un truc qu’on pouvait picorer après une bonne journée passée à la plage. Rien de plus.

→ 19h, c’est l’apéro devant Demain nous appartient !

Donner le coup d’envoi d’une finale un jeudi de janvier à 19h montre bien l’importance de l’évènement. D’une part, certains seront encore sur le chemin pour rentrer après une froide journée de travail (un trajet rendu encore plus chiant par la perspective de ce match). Mais le drame, c’est surtout l’incompatibilité avec la programmation de Demain nous appartient, le feuilleton phare de TF1.

→ Un match sans supporters, c’est non

Bravo à la LFP d’avoir trouvé un terrain d’entente pour Parisiens et Marseillais : le Trophée des champions au Koweït, ce n’est pas ce qui va les faire vibrer. Les supporters de l’OM ont rapidement annoncé leur intention de boycotter le voyage, quand leurs copains du PSG ont manifesté un engouement tel que le club a annulé son super pack all-inclusive à 800 euros. Le stade Jaber Al-Ahmad de Koweït City, avec sa capacité de 60 000 places, pourrait donc bien sonner creux. Même si les « Olympiens de Dubaï », un des 30 fans clubs officiels de l’OM, ont déjà fait savoir qu’ils seront une centaine. Ravi de les rencontrer, mais ça ne suffira pas à nous hyper.

→ Ne pas ouvrir l’appétit de la LFP

Montréal, Radès, Tanger, Harrison, Libreville, Pékin, Klagenfurt, Shenzhen, Tel Aviv, Doha et maintenant Koweït City. Depuis 2009, le Trophée des champions ne se joue (quasiment) plus dans l’Hexagone et offre un tour du monde au football français, qui ne soulève toujours pas plus les foules aux quatre coins du monde. Et ce n’est peut-être pas fini : le sens de cette triste histoire, c’est sans doute une évolution vers une « Supercoupe de France » à la sauce italienne ou espagnole avec quatre équipes se disputant un mini-tournoi sans intérêt à l’autre bout du monde. Ce qui serait vraiment « de la merde », pour reprendre les termes d’Iñaki Williams.

→ Un résultat prévisible à 99%

Alors oui, on sait, l’OM a remporté son premier Classique depuis 2011 le 22 septembre dernier (1-0 au Vélodrome). C’était face à un PSG brouillon, et privé d’Ousmane Dembélé, de João Neves et de Désiré Doué, présents à la cérémonie du Ballon d’or. Même Vitinha était peu inspiré. Il paraît difficile de voir les champions d’Europe s’incliner une nouvelle fois face à un OM qui montre de plus en plus de failles. En effet, l’entrejeu parisien dicte le rythme du jeu, et le tempo étant plutôt rapide lors des matchs à enjeux, il est peu probable que les Phocéens contiennent les débordements de Mendes et compagnie pendant 90 minutes. Reste à voir si un Rulli des grands soirs sauve une nouvelle fois son équipe.

→ Les commentaires traduits en italien par une IA, c’est ciao

Depuis mi-septembre, Ligue 1+ est disponible en Italie. Jusqu’ici tout va bien. Si la plateforme de diffusion propose à ses abonnés de suivre cette merveilleuse finale, l’agence de presse ANSA a quant à elle annoncé que les commentaires de Xavier Domergue et de Benoît Cheyrou seront traduits en direct par une intelligence artificielle en italien. Le tout allant jusqu’à reproduire le ton de leur voix. A-t-on vraiment besoin de l’IA pour ça ? N’y a-t-il pas des commentateurs transalpins dignes de confiance pour assurer ce PSG-OM. On peine à imaginer la voix de Cheyrou à la sauce GPT. Mais surtout, y a-t-il des Italiens qui vont regarder ce match alors que la Serie A se tient le même soir ?

→ « J’peux pas, j’ai Trémolo sur la Chaloupe »

Comment rater le spectacle qui s’apprête à faire trembler Vouziers et toutes les Ardennes ? Trémolo sur la Chaloupe, c’est la rencontre d’une pianiste et d’un clown. La trame est la suivante : « Dans une expo­si­tion, Mme Françoise décou­vre un tableau du pein­tre Viktor Hart­mann, grand ami du com­pos­i­teur Modest Mussorgsky. Intriguée par la musique qui en émane, elle entre­prend de ren­con­trer la mys­térieuse pianiste der­rière le tableau. Com­mence alors un périple musi­cal et clow­nesque, où Madame Françoise tente différentes approches et endosse des per­son­nages censés la cam­ou­fler, tandis que la pianiste, bous­culée mais séduite par ce trublion sen­si­ble, se laisse entraîner dans la lib­erté et l’amusement du jeu » (Nouveaux Nez et Cie). Le pou-let. Peut-être même encore plus clownesque que ce qui se passe parfois dans un stade. L’art sacré et l’art profane se croisent, et ça nous rappelle vaguement quelque chose.

→ Mosta FC-Tarxien Rainbows, un choc bien plus alléchant

Une rencontre de première division pourrait bien satisfaire notre appétit de football. Du beau jeu, de l’enjeu, tout ce qu’on aime. Le Mosta FC, actuel quatrième du championnat maltais, reçoit la redoutable équipe des Tarxien Rainbows qui figure à la sixième position. En voilà du vrai foot.

→ Faire une détox des écrans

Toute une journée à pianoter sur un ordi au boulot, des notifications et des messages qui défilent non-stop sur le portable, les plateformes de streaming qui vous exhortent à terminer cette série avant que tout le monde ne vous spoile. Profitez de ce jeudi sans CAN, sans Coupe d’Europe et sans match d’importance pour enclencher le mode avion et souffler un bon coup. Attraper un bouquin, cuisiner, faire du sport, voir des amis, faire ses lessives, ou même réfléchir à sa vie en regardant le plafond… Tout ça est mieux pour votre santé mentale, que de se poser devant ce PSG-OM, juré.

→ La Coupe de France arrive à grands pas

Si la plupart des rencontres des seizièmes de finale de Coupe de France se déroulent ce week-end, deux des matchs les plus attendus se tiendront lundi et mardi (Paris SG-Paris FC lundi soir et Bayeux-OM). Il semble alors indispensable de se préserver pour les quatre jours de compétition qui se profilent. Afin d’éviter toute overdose de gestes techniques, bien entendu.

