En Italie, le PSG-OM de jeudi sera traduit en direct par l’IA

Dans la langue de De Zerbi.

Ce jeudi 8 janvier, le champion de France et vainqueur de la Coupe de France (le Paris Saint-Germain) et son dauphin (l’Olympique de Marseille) s’affrontent au Koweït dans le cadre du Trophée des champions. Rien de bien excitant jusqu’ici, mais cette rencontre sera le théâtre d’une première historique.

Le ton et la voix des commentateurs français imités en italien

Disponible depuis mi-septembre en Italie, la plateforme de diffusion Ligue 1+ proposera à ses abonnés transalpins de suivre le match dans leur langue. En effet, comme le rapporte l’agence de presse ANSA, les commentaires seront traduits en direct en italien grâce à l’intelligence artificielle. Mieux, outre la traduction, cette IA sera en mesure de reprendre le ton de voix des commentateurs français, Xavier Domergue et Benoît Cheyrou.

L’IA utilisée a été créée par Camb.AI, une société installée à Dubaï, et l’un des principaux acteurs de traduction artificielle. Les téléspectateurs italiens seront libres de regarder le match avec les commentaires originaux en français ou bien traduits artificiellement. Comme l’indique L’Équipe, ce match servira de galop d’essai à la traduction en direct par IA : si la méthode emporte l’adhésion des abonnés, elle pourrait être renouvelée à l’avenir.

Est-ce que ça signifie que Xavier Domergue parlera avec les mains ?

